أفاد بيان للأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على مسيرة “درون” بحرية يديرها الأسطول في الخليج العربي.

تفاصيل العملية:

وقال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس، تيم هوكينز، يوم الثلاثاء: إن الحرس الثوري حاول الاستيلاء على المسيرة البحرية ذات المهمة الاستكشافية.

وأوضح أن مركبة تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقوم بسحب “الدرون”، فيما كانت سفينة ومروحية أمريكيتان تقتربان من الموقع.

وأشار المسؤول العسكري الأمريكي، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، إلى أن البحرية وجهت عدة نداءات إلى الإيرانيين، فتخلوا عن “الدرون” وتركوها في نهاية المطاف.

الاتفاق النووي:

ويأتي هذا الحادث فيما وصل التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران من جهة، والقوى العظمى من جهة ثانية، إلى مرحلة توصف بالحاسمة.

وتدرج الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية”، وهو ما طالبت طهران مرارًا بالتراجع عنه.