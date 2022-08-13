تعد القوات البحرية الملكية سلاحًا داعمًا وقوة للذود عن الوطن لحماية دولية عالمية، وذلك بدفاعه عن أمن وسلامة المملكة والبحار الإقليمية.

فيديو | القوات البحرية الملكية السعودية.. سلاح داعم وقوة للذود عن الوطن لحماية دولية عالمية#الإخبارية pic.twitter.com/Q4uf4RJOn2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022

ونشرت قناة “الإخبارية”، تقريرًا مصورًا عن القوات البحرية الملكية، مؤكدة أنها تحتل موقعًا أساسيًا وبارزًا في خريطة اهتمامات وزارة الدفاع، بمدافعتها عن أمن وسلامة أراضي المملكة، والبحار الإقليمية لها عبر قواتها العسكرية.

وتتمتع القوات البحرية الملكية بمجموعات السفن القتالية، ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني، إلى جانب مجموعة الطيران البحري والمشاة البحرية، فضلًا عن وحدات الأمن البحرية الخاصة.

الدفاع عن الوطن

ومنذ تاريخها، تعهدت بتنفيذ مهامها وواجباتها والمشاركة في تحالفات دولية بحرية لنشر السلام والأمن بالمنطقة، وتعزيز قدراتها العملياتية.

ركيزة دفاعية

وتعد قوات البحرية الملكية ، ركيزة دفاعية تأسست عام 2002، وتعد ضمن 4 قوات للواجب تعمل تحت قيادة القوات البحرية المشتركة في الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، إذ تعد أكبر شراكة بحرية دولية في العالم.

وتتمثل مهام قوات الواجب، في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق أمنية واسعة تقدر بحوالي مائتي مليون متر مربع، وتشمل خليج عمان وبحر العرب إلى جانب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر.

وتكافح الإرهاب والأنشطة الداعمة له مثل تهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم، وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة الدولية بأمن وأمان بتلك المناطق التي تعد محورا ومركزًا للتجارة العالمية، والشريان الرئيسي للاقتصاد العالمي.