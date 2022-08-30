حثت وزارة الخارجية في مملكة البحرين رعاياها المتواجدين في العراق على مغادرة البلاد فورًا.

وقال الوزارة في بيان لها: تحث وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين في جمهورية العراق على مغادرة الأراضي العراقية فورًا، نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها العراق، وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

ودعت الوزارة المواطنين البحرينيين الراغبين في السفر للعراق إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

ونشرت السفارة أرقامها لطلب المساعدة في الحالات الطارئة: