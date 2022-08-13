أعادت مؤسسة البريد السعودي (سبل) التحذير من رسائل الاحتيال التي تنتحل شعار وهوية المؤسسة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “العملاء الكرام.. نذكركم بضرورة تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تنتحل شعار وهوية سبل، والتي تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات”.

وأضافت: “نؤكد لكم بأن عملية الدفع تتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية، وهي تطبيق سبل أونلاين أو الموقع الإلكتروني”.

نصائح وإرشادات:

وفي وقت سابق؛ قال البريد عبر تويتر: إنه لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، موجهًا عددًا من النصائح والإرشادات للحماية من الوقوع ضحية الرسائل الاحتيالية، والخطوات التي يجب على ضحايا التصيد الاحتيالي اتباعها.

وشارك إنفوجراف شرح من خلاله إرشادات الحماية من الرسائل الاحتيالية، حيث شدد على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية بالضغط على أي روابط موجودة أو فتح أي ملفات مرسلة، بالإضافة لأهمية القيام بحذف الرسالة الاحتيالية ووضع حد ائتماني للبطاقة.

الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية:

وفي سياق متصل؛ حثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجميع على الإبلاغ عن المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية وتتضمن مزاعم بالفوز بجوائز مالية وتطالب بمعلومات لاستكمال الفوز.

وقالت الهيئة: في حالة تلقي مكالمة أو رسالة احتيالية عليكم بالاتصال برقم 330330.

الرسائل الاحتيالية:

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.

كما أشارت الهيئة إلى تنفيذها لمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية، من خلال تفعيل نظام فلترة ذكي يمكّن من الحجب الاستباقي لتلك الرسائل قبل وصولها للمستخدمين.