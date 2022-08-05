احتلت مدينة البصرة “الحسين” العراقية، صدارة قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات حرارة بالعالم

ونشر الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

العراق تتصدر

وتضمنت القائمة 13 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم.

وتصدر العراق، المركز الأول في الدول التي شهدت مدنها ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ جاء عدد المدن المسجلة في القائمة 11 مدينة.

واحتلت مدينة البصرة (الحسين) بالعراق المركز الأول بتسجيل 52.6 درجة مئوية، تلتها مدينة الناصرية العراقية والتي سجلت 51.8، في حين جاء مطار البصرة الدولي بالعراق في المركز الثالث بـ 51.7 درجة مئوية، يليها منطقة العبدلي بالكويت 51.6، ثم قضاء الرفاعي بالعراق 51.3 درجة مئوية.