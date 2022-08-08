تواصل وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، تقديمها للعديد من الخدمات منها البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية لبث ترجمة الخطب والدروس المباشرة، والبرامج الإذاعية والكتب الصوتية عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.

البطاقة التعريفية:

وأكد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة، أحمد بن مرزوق الجميعي، أن البطاقة التعريفية تحتوي على الخرائط التفاعلية لخدمة الإرشاد المكاني، والعلامات الرموز الإرشادية بالإضافة إلى الترددات الإذاعية FM باللغات، مشيرًا إلى أن الوكالة تحرص على تقديم كافة الخدمات وبأفضل الوسائل وأحدث التقنيات التي تعين قاصدي الحرمين الشريفين من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك بدعم وتوجيه من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي؛ حرصًا على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة الرشيدة.