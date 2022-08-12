أجبر شرط الشهادة الجامعية رئيس نادي ضمك الحالي، صالح أبو نخاع على الابتعاد عن منصب الرئيس الذي شغله أربع سنوات ماضية.

قائمة واحدة مرشحة لإدارة نادي ضمك

وأعلنت وزارة الرياضة القائمة النهائية الوحيدة التي يحق لها الترشح لمجلس الإدارة الجديد برئاسة خالد مشعط الشهراني من خلال الجمعية العمومية التي تعقد بمقر النادي يوم الأربعاء 1444/1/19.

وتضم قائمة مشعط سبعة أعضاء من رجال الأعمال وسيدة أعمال، فيما تم استبعاد القائمة الأخرى المرشحة لمجلس إدارة نادي ضمك، والتي كانت برئاسة المهندس شاكر بن عوير التي قدمت بعد إغلاق الفترة المحددة.

الجماهير تدعم استبعاد صالح أبو نخاع

وأطلق بعض محبي نادي ضمك هاشتاق يطالب ببقاء صالح أبو نخاع رئيسًا للنادي بعد أن ساهم في صعود الفريق الأول لكرة القدم من الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين منهيا الموسم الماضي في المركز الخامس لأول مرة في تاريخ أندية عسير.

وسبق وطبّق شرط المؤهل الجامعي على رئيس نادي الحزم السابق عبدالله المقحم من جهة أخرى تنتهي يوم الأحد مدة الطعون التي حددتها الوزارة للاعتراض على القائمة المترشحة لإدارة ضمك.