استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، وذلك بعد العودة من معسكر برمنغهام.

الهلال يستأنف تدريباته:

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية واللياقية، وفرض دياز تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، على أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة ودية مغلقة ضد الشعلة، مساء الثلاثاء.

ولم يشارك علي البليهي في المران لتعرضه لإنفلونزا، وأجرى جانغ هيون سو أشعة على موضع إصابته في الفخذ، ستظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين، فيما منح الجهاز الفني، ياسر الشهراني راحة لمرافقته لوالده في المستشفى.

وأدى سلمان الفرج برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، وبدأ صالح الشهري المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي في صالة الإعداد البدني والعيادة، فيما أجرى متعب المفرج حصة علاجية في العيادة.

الزعيم يلاقي الخليج في بداية الموسم:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.