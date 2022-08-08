أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي
1.مسؤول المشتريات الإقليمي
المؤهلات الخبرة
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة.
- يفضل الحصول على شهادة في الشراء / الشراء.
- الحد الأدنى 8 سنوات خبرة في شراء المشاريع في قطاع متعدد الأطراف.
2. مدير إدارة العلاقات – القطاع الخاص
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس ، ويفضل أن يكون ذلك مع التخصص في المالية / المحاسبة / الاقتصاد / الأعمال التجارية الدولية / التجارة
- اللغة الإنجليزية إلزامية (يفضل العربية و / أو الفرنسية)
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات
رابط التقديم:
وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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