أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير إدارة العلاقات – القطاع الخاص.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- يفضل أن يكون ذلك مع التخصص في المالية / المحاسبة / الاقتصاد / الأعمال التجارية الدولية / التجارة.
- مهارات اللغة.
- اللغة الإنجليزية إلزامية.
- يفضل العربية و / أو الفرنسية.
- سنوات من الخبرة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2022م.للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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