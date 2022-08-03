أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة العلاقات – القطاع الخاص.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

يفضل أن يكون ذلك مع التخصص في المالية / المحاسبة / الاقتصاد / الأعمال التجارية الدولية / التجارة.

مهارات اللغة.

اللغة الإنجليزية إلزامية.

يفضل العربية و / أو الفرنسية.

سنوات من الخبرة.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

طريقة التقديم: