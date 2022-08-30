أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن نجاح رحلتها في مدينة الدمام، الخاصة بالتوعية بمكافحة الاحتيال.

رحلتنا في #الدمام كانت ناجحة ومثمرة ولله الحمد 💪 وسفراء التوعية قاموا بدورهم في التوعية على أكمل وجه في مناطق المحافظة المركزية 👏 ومكملين معكم في رحلة التوعية ورسالتنا لك دايم #خلك_حريص #البنوك_السعودية pic.twitter.com/BtvnbdVqzD — البنوك السعودية (@SaudiBanks) August 29, 2022

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال “خلك حريص”، التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرية بالبنوك السعودية.

معرض ولقاءات توعوية

وأقام سفراء التوعية لقاءات توعوية حول الاحتيال المالي في مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم قاموا بجولة توعوية بأبرز معالم مدينة الدمام والأماكن العامة لنشر الوعي.

وأقيم أيضًا معرض توعوي في العثيم مول بالدمام، لتوعية الجمهور بطرق الاحتيال المالي، حيث أدى السفراء دورهم في التوعية على أكمل وجه في مناطق المحافظة المركزية.

وكانت البنوك السعودية حذرت في وقت سابق، من التصيّد الإلكتروني للضحية؛ حيث إنه إحدى الحيل المكشوفة.

خلك حريص

وقالت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “خلك حريص وانتبه من الصفحات الإخبارية الوهمية أو أي شخص يتواصل معك بصفته محاميًا متخصصًا في استرداد أموال الاحتيال المالي ويطلب منك الدفع عبر روابط مشبوهة، لا تتجاوب قبل ما تدقق وتتأكد”.