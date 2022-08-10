أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت لديه آثار متبقية بعد إصابته بفيروس كورونا، حسب ما نقلته قناة “العربية”.

ووفقًا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن نوبات سعال الرئيس بايدن التي لفتت انتباه وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد “آثار متبقية” لتشخيصه السابق بكورونا.

تعافي بايدن وخروجه من العزل

يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الأحد الماضي، خروج بايدن من العزل الذي خضع له إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت اختباراته الجديدة سلبية مسحة “كوفيد-19” للمرة الثانية.

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وأكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، أنه سمح لبايدن بعودته لممارسة أعماله بشكل مباشر، بعد اجتيازه اختبارًا سلبيًا آخر لفيروس كورونا.

وقال أوكونور في رسالة تسمح لبايدن بالسفر، إن الاختبار الذي أجراه بايدن الأحد أسفر عن نتيجة سلبية لليوم الثاني على التوالي، مضيفًا “أن بايدن سيعود بأمان إلى المشاركات العامة والسفر الرئاسي”.

وعقب نتيجة المسحة السلبية، خرج بايدن صاحب الـ79 عامًا، من البيت الأبيض، متوجهًا إلى مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

ويعد هذا السفر الأول لبايدن خارج العاصمة واشنطن، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، عندما أظهرت اختباراته الطبية لأول مرة نتائج إيجابية للفيروس.

وبعد إعلان الشفاء عقب تناول أدوية مضادة للفيروسات، عاد بايدن للعزل بعد استمرار أعراض كورونا لديه بعد 3 أيام من التعافي.