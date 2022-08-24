عدَّل البيت الأبيض توقعاته لعجز الميزانية للعام المالي 2022 إلى تريليون و32 مليار دولار بانخفاض قدره 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية التي صدرت في شهر مارس.

فيديو | البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية للعام المالي 2022#الإخبارية pic.twitter.com/oGiKokmyy9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2022

توقعات عجز الميزانية

ويعكس الرقم زيادة في الإيرادات، وتراجعًا طفيفًا في الإنفاق، لكن لا تشمل التوقعات الجديدة التي اكتملت في 9 يونيو تشريعات تم إقرارها منذ ذلك الحين مثل قانون دعم صناعة وبحوث أشباه الموصلات، وحزمة زيادات ضريبية قدرها 430 مليار دولار، واستثمارات في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

خفض نمو الناتج المحلي

وخفَّض البيت الأبيض، بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة للعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8%، في تقديراته السابقة في مارس الماضي.

وأشار إلى عودة ظهور متحور أوميكرون لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة كأسباب للتباطؤ، بحسب “رويترز”.

وخفَّض البيت الأبيض أيضا توقعاته للتضخم للعام الحالي إلى 6.6%، من 2.9%، في تقديرات مارس/آذار.

وعدًل متوسط معدل البطالة للعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7%، من 3.9%، في تقديرات مارس/آذار.