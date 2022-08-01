أعلنت البيرو عن تسجيل أول وفاة بسبب جدري القردة، وذلك بعد إعلان الهند وفاة مصاب بالفيروس.

جدري القرود:

وتم اكتشاف جدري القرود لدى البشر عام 1970، إذ يعد أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر جدري القرود مرضًا فيروسيًّا حيواني المنشأ، يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى، وبرغم ذلك فله علاجات فعالة له، كما أن فرص حدوث مرض شديد أو الموت نتيجة الإصابة منخفضة.

وتشمل أعراض جدري القرود الآتي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

طريقة انتقال جدري القرود:

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند البعض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.