جددت وزارة التجارة، تحذيرها من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مطالبة المواطنين بالحذر منهم.

جهات تدعي ترخيصها

وأكدت التجارة في إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن جهات الفوركس غير المرخصة تدعي بأنها جهات مرخصة، مناشدة المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر منهم مهما تعددت أساليبهم.

خطورة جهات الفوركس

وكانت وزارة التجارة، نبهت مرارًا من خطورة التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة، والاستثمار معهم وذلك بالتفاعل مع إعلاناتها.

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام، المواطنين بعدم التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة، لخطورتها الشديدة.

وقال الأمن العام : “انتبه.. التعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة يعرض أموالك للضياع والفقدان”.

وناشد الأمن العام المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى عدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.