أكدت وزارة التجارة أن رقابتها الموجهة مستمرة لمكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات، حيث وقفت على منشآت مشتبه بتسترها في المنطقة الشرقية، وضبطت المخالفين.

رقابتنا الموجهة مستمرة لمكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات.. وقفنا على منشآت مشتبه بتسترها في المنطقة الشرقية، وضبطنا المخالفين. ⁧#التستر_جريمة⁩ ⛔ pic.twitter.com/V5alD8s7hk — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 2, 2022

ونشرت التجارة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يبين جولاتها الرقابية على المنشآت في الشرقية.

ما هو التستر التجاري ؟

وقالت الوزارة: إن التستر التجاري هو قيام مواطن سعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظامًا دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.

وكان أحد المواطنين اشتكى من وجود عمالة أجنبية في محلات بيع الذهب والمجوهرات بالرغم من صدور قرارات سابقة بتوطينها. ودعا المواطن وزارة التجارة بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية ولفت إلى أن أغلب المهن بالمحلات التجارية اللي صدرت فيها التوطين لم تتابع ولم تطبق بالواقع.