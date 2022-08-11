أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ عدد من الجولات الرقابية، وتمكنت خلالها من رصد مخالفات وجرائم تستر تجاري.

وجدنا لديهم شبهات تستر تجاري فضبطناهم.. هرب بعضهم فكُنا لهم بالمرصاد… جولاتنا الرقابية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر مستمرة والضرب بيد من حديد ضد جرائم التستر.#التستر_جريمة pic.twitter.com/vWgXwlmLDI — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 11, 2022

جولات رقابية مستمرة

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “وجدنا لديهم شبهات تستر تجاري فضبطناهم.. هرب بعضهم فكُنا لهم بالمرصاد”.

وأضافت “جولاتنا الرقابية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر مستمرة والضرب بيد من حديد ضد جرائم التستر”.