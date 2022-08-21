أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بدء التقديم على برنامج فني مسعف التابع للأكاديمية الصحية، الذي ينتهي بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك من خلال بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

القبول في برنامج فني مسعف

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن التقديم على البرنامج سيستمر عشرة أيام ابتداءً من اليوم، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكليات الإنسانية، وحاصلا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 أو Academic IELTS 3.5.

برامج التخصصات الصحية

وأشار إلى أن البرنامج هو أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة ويمتد 12 شهرا، ومن البرامج التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية، وله أثر كبير في سد فجوة الاحتياج المهني.