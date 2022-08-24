أعلنت الهيئة السعودية لـ التخصصات الصحية، فتح باب التقديم لحملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات السعودية لتخصصات طب الأسنان، للتقديم على أهلية الاختبارات النهائية الكتابية والسريرية في شهادة البورد السعودي وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وذلك عبر بوابة التقديم في موقع الهيئة الإلكتروني.

تفاصيل التقديم:

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن التقديم على البوابة سيبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من شهر سبتمبر القادم، مبيناً أن البرنامج يتضمن 6 مسارات في تخصص طب الأسنان وهي، الاستعاضة السنية، إصلاح الأسنان، أمراض وجراحة اللثة، تقويم الأسنان، عظام الوجه والفكين، طب أسنان الأطفال، علاج جذور وعصب الأسنان.

وأضاف أن التقديم يشترط وجود تصنيف مهني نشط للتخصص على درجة نائب بالإضافة إلى تقديم الوثائق الأكاديمية والمهنية المطلوبة في البوابة.

مرحلة نوعية:

وأشار الدكتور سامي الحيدر المدير التنفيذي للتدريب لـ التخصصات الصحية، إلى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة نوعية تحقق مستهدفًا استراتيجياً وطنياً لتوحيد ورفع معايير الاعتماد والتدريب والتقييم المطبقة في برامج الدراسات العليا الصحية في الجامعات السعودية عبر موائمتها مع المعايير المتبعة في الهيئة، وهو ما سينصب بشكل إيجابي على كفاءة وجدارة الممارسين الصحيين.

وذكر الدكتور فادي منشي المدير التنفيذي للتقييم بالهيئة، أن معادلة التدريب لخريجي المؤهلات الوطنية لبرامج طب الأسنان تسمح للمتقدمين بالجلوس للاختبارات النهائية المعرفية والإكلينيكية في مجال التخصص، ولذلك تحرص الهيئة من خلال الاختبارات النهائية لتقييم الكفاءات العلمية والإكلينيكية للمحافظة على صحة المجتمع وللتأكد من وجود الجدارات الممكنة للممارسة الآمنة، ويشمل ذلك الخريجين الذين أنهوا التدريب في برامج الهيئة أو من تمت معادلة التدريب لهم من حاملي مؤهل الماجستير أو الدكتوراه في طب الأسنان من الجامعات السعودية.

مبادرة وطنية عادلة:

وعلق الدكتور عدنان عشقي رئيس المجلس العلمي للاستعاضة السنية، أن البرنامج يعتبر مبادرة وطنية عادلة تستهدف كوادر وكفاءات من متخصصي طب الأسنان، وبالتالي رفع جودة خدمات طب الأسنان المقدمة في المملكة وتحسين جودة الحياة عموما بما يتماشى مع رؤية 2030.

وصرحت الدكتورة إيمان نمنكاني رئيس المجلس العلمي لتقويم الأسنان بالهيئة، بأن التخصصات الصحية فتحت مسار الحصول على شهادة البورد السعودي لخريجي الماجستير والدكتوراه الوطنية بهدف رفع مستوى الكوادر الطبية في المملكة العربية السعودية، وتمكين الكفاءات من خريجي الجامعات السعودية في التميز الصحي.

كما أوضح رئيس المجلس العلمي لعلاج الجذور وعصب الأسنان الدكتور فهد الصليح، أن هذا القرار يحقق حلم الكثير، ويجسد العلاقة بين الهيئة والجامعات السعودية، ويؤكد دور الهيئة كمرجع نحو تعزيز ممارسة صحية مميزة، ويتبع برامج الجامعات للدراسات العليا في طب الأسنان بالتميز وجودة التدريب والمستفيد أخيراً وطن يحظى بممارس صحي كفء.