أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر موعد التقديم في (برنامج فني مسعف) المنتهي بالتوظيف.

شروط التقديم:

وأوضحت الهيئة أن شروط التقديم على برنامج فني مسعف تشمل التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ليس على رأس العمل.

– شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات الكليات الإنسانية.

– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة أدناه STEP 52 Academic IELTS 3.5.

موعد التقديم:

وبينت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن التقديم على البرنامج سيبدأ يوم غد الأحد من خلال الموقع عبر الرابط التالي هنا.