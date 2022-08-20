أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر موعد التقديم في (برنامج فني مسعف) المنتهي بالتوظيف.
شروط التقديم:
وأوضحت الهيئة أن شروط التقديم على برنامج فني مسعف تشمل التالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ليس على رأس العمل.
– شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات الكليات الإنسانية.
– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة أدناه STEP 52 Academic IELTS 3.5.
موعد التقديم:
وبينت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن التقديم على البرنامج سيبدأ يوم غد الأحد من خلال الموقع عبر الرابط التالي هنا.
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