أعلنت الهيئة السعودية لـ التخصصات الصحية، اليوم الأحد، بدء التقديم على برنامج فني مسعف التابع للأكاديمية الصحية، والمنتهي بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك عبر بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

تفاصيل التقديم:

وأوضح المتحدث الرسمي لـ هيئة التخصصات الصحية، فهد القثامي، أن التقديم على البرنامج سيستمر لمدة عشرة أيام ابتداءً من اليوم، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في أحد تخصصات الكليات الإنسانية، وأن يكون حاصلًا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 أو Academic IELTS 3.5.

زيادة معدلات التوظيف:

وأضاف أن البرنامج هو أحد برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة ويمتد لمدة 12 شهرًا، ومن البرامج التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف من خلال تزويد القطاع بممارسين صحيين يساهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية، وله أثر كبير في سد فجوة الاحتياج المهني.