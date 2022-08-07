أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في (برنامج مساعد طبيب أسنان) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عن البرنامج :

يؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان. ​

عن مساعد طبيب الأسنان؟

مساعد طبيب الأسنان له دور كبير في مساعدة طبيب الأسنان في الفحوصات السريرية والمهام الإدارية من خلال إدارة معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.​​

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

شهادة لغة إنجليزية.

آيلتس (IELTS) الحد الأدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس (Overall Band Score) لا تقل عن 4 أو ما يعادلها​.

أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

دبلوم صحي أو شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:

أحياء.

أحياء دقيقة.

تقنية حيوية.

فيزياء.

كيمياء.

كيمياء حيوية.

المطلوب للقبول:

شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة.

يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وأن تكون جميع البيانات واضحة وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولاً: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على استيفاء شروط القبول أعلاه.

ثانياً: تتم المفاضلة بين الطلبات على درجة المعدل التراكمي ودرجة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:



أوضحت الهيئة أن التقديم سيبدأ، اليوم الأحد بتاريخ 7 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلن، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).