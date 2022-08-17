بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، نظمت الهيئة حفلًا ختاميًّا كرمت فيه 30 قائدًا مؤهلًا من برنامج “قادة الترفيه”، أحد برامج مبادرة “صنّاع السعادة” ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

مبادرة صناع السعادة:

وتعمل مبادرة “صناع السعادة” على تأهيل 100 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن، ضمن مسارات متعددة، ومجموعة من البرامج المخصصة لتدريب مواهب قادرة على تمكين الكوادر الوطنية؛ لتلبية احتياجات القطاع الترفيهي، ودعم صناعته.

ويأتي تكريم الدفعة الأولى من المتأهلين في برنامج “قيادة الترفيه” بعد إنهائهم عددًا من البرامج التدريبية والأكاديمية والمهارية، والتي شملت خلال 6 أشهر تطوير تجاربهم ومعارفهم من خلال الاطلاع عن قرب على تجارب دولية متعددة، عبر الزيارات الميدانية التي أتاحت لهم الاطلاع على الخبرات العالمية في مجال صناعتهم.

قادة الترفيه:

وتسعى الهيئة العامة للترفيه من خلال برنامج “قادة الترفيه” إلى صناعة أبعاد اقتصادية واعدة ومليئة بالفرص ذات مردود عال، يسهم في جعل المملكة العربية السعودية واحدةً من أعلى الدول في صناعة الترفيه، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز دعم الاستثمار في مختلف المجالات الترفيهية، إضافةً إلى دعمها بالكوادر القادة على إدارتها وإنجاح برامجها.

وشهد ختام الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين مجموعة من الشركات الوطنية في مجال الترفيه، تشمل مجالات التدريب، والحملات المشتركة، وإدارة الفعاليات، وتقديم العروض، وإدارة الحشود.