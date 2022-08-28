شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين والصفقات الجديدة؛ لينضموا إلى التشكيل المثالي.

تألق لافت من لاعبي الشباب والتعاون:

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الشباب والتعاون.

وتواجد 3 لاعبين من صفوف الشباب، وهم؛ حسين القحطاني وكريستيان جوانكا، بجانب الصفقة الجديدة آرون سالم بوبيندزا، وفرض ثلاثي التعاون الحارس البرازيلي مايلسون، فهد الرشيدي ونالدو أنفسهم على التشكيل المثالي.

تشكيل الجولة في دوري روشن السعودي:

وجاءت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الأولى من دوري روشن كالتالي؛ مايلسون، نالدو، فران فيليز “الفتح”، أحمد شراحيلي “الاتحاد“، فهد الرشيدي، دوماجوج أنتوليتش “ضمك”، وحسين القحطاني.

كما تواجد في التشكيلة المثالية كلًا من؛ نجم نادي الاتحاد، حمدان الشمراني، ومهاجم فريق الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، بالإضافة إلى الثنائي الشبابي جوانكا وبوبيندزا.