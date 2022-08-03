أكدت وزارة الحج والعمرة أن التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره قد يعرض الشخص للمخالفة.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أنه يمكن للمرافق أداء العمرة في نفس التصريح في حال تمت إضافته عند إصدار التصريح ويمكن الاطلاع على عدد الأشخاص المضافين وأسماءهم من خلال تفاصيل التصريح.

خطوات إصدار تصاريح العمرة:

وكانت الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم، وهو من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في اعتمرنا

– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار إصدار التصريح

– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.