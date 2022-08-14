حسم التعادل السلبي مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو التي انتهت مساء السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو:

وبدأ الشوط الأول هادئًا من قبل الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر من قبل برشلونة.

كذلك لم يظهر فريق رايو فاليكانو بالقوة المعهودة عنه، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

برشلونة بلا أي خطورة طوال 90 دقيقة:

وفي الشوط الثاني، دفع تشافي مدرب برشلونة باللاعب الإيفواري فرانك كيسي أملًا في تطوير الأداء الهجومي ولكن دون جدوى، كذلك لم يكن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في أفضل حالاته أمام فريق رايو فاليكانو.

وشهدت مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، طرد سيرخيو بوسكيتس من صفوف برشلونة في الدقيقة الـ93 بعد تدخله بيده على أحد لاعبي فاليكانو.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي، في لقاء كان أُقيم على ملعب الكامب نو.