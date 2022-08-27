حسم التعادل الإيجابي مباراة يوفنتوس ضد روما التي أُقيمت مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة يوفنتوس ضد روما:

وفي الشوط الأول، نجح فريق يوفنتوس في التقدم سريعًا محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب دوشان فلاهوفيتش بالدقيقة الثانية.

ولم يحدث أي جديد بالنتيجة خلال الشوط الأول لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم فريق يوفنتوس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، بحث نادي روما عن إحراز هدف التعادل ليتمكن اللاعب الإنجليزي تامي إبراهام من إحراز هدف التعادل لفريق العاصمة الإيطالية.

ولم تتغير نتيجة المباراة لتنتهي قمة يوفنتوس وروما بالتعادل بهدف لكل فريق.

أصبح رصيد يوفنتوس بعد التعادل 5 نقاط، بينما أصبح رصيد روما 7 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي بدأت أمس الجمعة بمباراتي ”مونزا ضد أودينيزي” و”لاتسيو ضد إنتر ميلان”، حيث فاز أودينيزي على مونزا بهدفين لهدف، وفاز لاتسيو على إنتر ميلان بثلاثية مقابل هدف.

وتُقام حاليًّا مباراتا “ميلان ضد بولونيا” و”سبيزيا ضد ساسولو” حيث انطلقتا في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة من مساء اليوم.