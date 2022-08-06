أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
انتهاك للقانون الدولي:
وأكد الأمين العام أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لاسيما النساء والأطفال.
وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
اترك تعليقاً