أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

انتهاك للقانون الدولي: