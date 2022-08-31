أعلن نادي التعاون قبل قليل عن تعاقده مع المدافع زياد الصحفي قادمًا من نادي الاتحاد على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

وكشف سكري القصيم عبر حسابه في “تويتر” عن ضم الصحفي من العميد لمدة موسم واحد.

خلاف يُجبر زياد الصحفي على مغادرة الاتحاد

وأصر المدرب البرتغالي نونو سانتو على الاستغناء عن خدمات زياد الصحفي في الميركاتو الصيفي الحالي، واستبعده من القائمة، مؤكدًا أن هذا القرار يُناسب الفريق، حيث إنه يركز على اللاعبين الحاليين الذين يتدربون معه.

وحقق العميد انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، حيث فاز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

وتُمني جماهير الاتحاد النفس بتألق الفريق الأول لكرة القدم مع المدرب البرتغالي نونو سانتو هذا الموسم، خاصة أنه كان قريبًا للغاية من حصد لقب دوري المحترفين، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.