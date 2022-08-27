نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في الفوز على الفتح بثنائية دون رد، وذلك في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د57' فهد الرشيدي يسجل الهدف الثاني ويعزز النتيجة 🔥

الفتح 0 × 2 التعاون#الفتح_التعاون#SSC pic.twitter.com/ldkzaqEaan — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022

وكان الشوط الأول شهد تفوقًا هجوميًّا من سكري القصيم؛ حيث تمكن الكاميروني لياندر تاوامبا من إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل سكري القصيم ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي بالدقيقة الـ57.

وانتهت المباراة بفوز التعاون بنتيجة 2/ 0 ليحصد أول 3 نقاط في الموسم.