قالت المتحدث الرسمي للتعليم العام، ابتسام الشهري، إن جميع الكتب الدراسية ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة “مدرستي” للطلاب والطالبات والمعلمين أيضًا، وهناك أيضًا نسخ مطبوعة.

فيديو | المتحدث الرسمي للتعليم العام: الكتب الدراسية الموزعة على الطلاب ستكون متاحة بنسخ رقمية على منصة مدرستي، عدا بعض التخصصات ستكون رقمية فقط#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/EDPYtIhe2O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2022

وأضافت الشهري في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن بعض التخصصات سيتم إتاحتها رقميًا فقط، كالمهارات الرقمية، التربية الفنية، المهارات الثلاثية والأسرية على منصة مدرستي.

مميزات توفير الكتب رقميًا

وأوضحت أن توفير الكتب بشكل رقمي يوفر على الطالب الكثير من عمليات البحث، ويساعدهم في الحصول على المعلومة بسهولة، لافتة إلى أن المناهج الورقية والرقمية ورحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة ومستمرة حيث تم إدخال مناهج جديدة وتطوير المناهج الحالية، فضلا عن وجود توجه نحو الرقمنة.

ولفتت إلى أن منهج التفكير الناقد من المناهج الجديدة، وسلسلة المهارات الرقمية والتقنية، واللغة الإنجليزية التي يتم استكمالها في مرحلة الفصل الثاني الابتدائي.

مناهج متخصصة للمرحلة الثانوية

وأشارت إلى أن هناك مناهج جديدة مهمة جدًا لمسارات المرحلة الثانوية، والتي تهيئ الطالب وتكسبه مهارات تمكنه من التوجه لسوق العمل مباشرة، وحتى إكمال دراسته الجامعية، لافتة إلى أنها مناهج تخصصية كان يتم تدريسها في السنة التحضيرية للمرحلة الجامعية منها الهندسة وعلم البيانات والإدارة المالية.