وجهت وزارة التعليم إداراتها التعليمية، في مدن ومحافظات المملكة، بتمكين المعلمين والمعلمات من إعداد الدروس إلكترونياً عبر منصة “مدرستي” بديلاً عن الإعداد الكتابي.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها: “أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية الإعداد اليـومـي للـدروس الذي يسبق عملية التدريس ويدعم المعلم في الموقف التعليمي، كما ينظم ما يقوم به من جهود لتعزيز استيعاب الدرس وفهم عناصره من قبل المتعلمين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التعليمية الخاصة بكل درس”.

وأبانت أنه يتضمن تحديداً لاستراتيجيات التدريس والأنشطة والوسائل وعمليات التقويم، مؤكدة على مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات بمتابعة تطبيقه.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.