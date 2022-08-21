كثّفت وزارة التعليم جهودها الرامية لإكمال المشاريع التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 1444 هـ، بالجودة المطلوبة ووفق المعايير والمواصفات المعتمدة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

وشهدت محافظة صبيا بمنطقة جازان اكتمال إنجاز 38 مشروعاً تعليمياً ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير، تغطي منطقة جغرافية تُقدّر قطرها بـ 300 كيلومتراً، وتتضمن 52 مبنى، بطاقة استيعابية تصل إلى 33,690 طالباً وطالبة, مما أسهم في الاستغناء عن 118 مبنى مستأجراً.

مشاريع تعليمية

وتمكّنت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، من التغلب على العديد من التحديات خلال تنفيذ تلك المشاريع والناتجة عن طبيعة المنطقة الجغرافية والمناخية والظروف الأمنية، والمتمثلة في المواقع الجبلية والحدودية وأيضاً أحوال الطقس المتقلبة المصحوبة بهطول الأمطار والسيول حيث قامت بعمل ثمان دراسات هيدرولوجية ووفقاً لنتائجها اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لتسهيل نقل الخدمات اللوجستية مما ساعد في توريد مواد البناء بسلاسة والتي تضمنت نحو 105,000 متر مكعب من الخرسانة، فيما قُدّرت أعمال القطع الجبلي ما يقارب 120,000 متر مكعب، وأعمال حوائط الدعم والردم والتكسية الحجرية نحو 21,000 متر مربع وذلك لتهيئة المواقع قبل انطلاق الأعمال الإنشائية.

يُذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013 م، هي المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.