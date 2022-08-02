أعلنت شركة الرياض للتعمير عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 57.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل أرباح 143.41 مليون ريال في الربع المماثل من 2021 بتراجع 59.97%.

صافي الربح

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم: “بلغ صافي الربح للربع الحالي 57.40 مليون ريال بنسبة انخفاض 60% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض العوائد من الشركة الزميلة تنال بنسبة 70%، نتيجة لانخفاض حجم مبيعات الأراضي إضافة إلى ذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 184% ويعود ذلك بشكل رئيسي لتكوين مخصص بلغ 10.3 مليون ريال للدعاوى القضائية المنظورة، ولاستقطاب الكفاءات في المجالات الإدارية بناء على ميزانية خطة التحول المعتمدة من مجلس الإدارة سابقاً.

تكاليف الإيرادات

وكما ارتفعت تكاليف الإيرادات بنسبة 15% بسبب أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات في القطاعات التشغيلية.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.5% بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الأساسية.

كما ارتفعت أرباح ودائع المرابحات الإسلامية بنسبة 633% نتيجة لارتفاع معدل الفائدة بالإضافة إلى زيادة حجم المرابحات المستثمرة”.