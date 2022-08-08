أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

وحسب قناة “العربية”، أكد بيان لحركة الجهاد التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة مصرية، لافتًا إلى دخول اتفاق الهدنة في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

الهدنة تدخل حيز التنفيذ اليوم:

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء نقلت في وقت سابق، عن مسؤول فلسطيني، أن هدنة غزة ستبدأ اليوم الأحد.

جاء ذلك بعد أن ذكر مصدر أمني مصري، لم تكشف “رويترز” عن اسمه، أن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة في غزة.

فيما ذكرت مصادر قناة “العربية”، أن هناك موافقة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على شروط التهدئة.

وفي ذات السياق، نقلت “رويترز” عن مسؤول فلسطيني قوله: إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

الجهود المصرية:

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في وقت سابق، استمرار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بعد قصف غزة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة ألقاها أمس السبت في زيارة للكلية الحربية المصرية: “نحن حريصون من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على ألا يكون هناك أزمات أحداث عنف واقتتال”.

وأضاف: “تحركنا باتصالات على مدار الساعة مع الجميع؛ كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدًا كبيرًا مع الشركاء لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل قطاع غزة”.

صفارات الإنذار ببئر السبع:

يذكر أنه دوت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على حركة “الجهاد” في غزة.

كما طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مدن النقب التوجه إلى الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شن قصف على كل مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحركة “الجهاد” في غزة، لافتًا إلى أنه جاء ردًّا على استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل.