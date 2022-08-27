أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن زيادة نسبة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلاب والطالبات لـ10%، للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول

وقالت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه استجابة للطلب المتزايد، تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول بنسبة 10% في الفروع: “تبوك، حائل، المدينة المنورة، ينبع، الجبيل، الأحساء، القصيم، نجران، جازان، أبها”.

وقدمت الجامعة، التهنئة للمرشحين للقبول، معربة عن أملها في إتمام السداد لاستكمال القبول.

مستهدفات تحول الجامعة لنظام الفصول الثلاثة

وفي سياق متصل، أشارت الجامعة السعودية الإلكترونية، إلى أنه تحقيقًا لرؤية الجامعة، ورفعًا للكفاءة وتسريع تخريج الطلبة، فإن أبرز مستهدفات تحول الجامعة لنظام الفصول الثلاثة هي: تحقيق رؤية الجامعة الاستراتيجية 2025، الاستفادة المثلى من السنة الدراسية، ورفع الكفاءة التشغيلية للجامعة.

بالإضافة إلى تسريع تخريج الطلبة والوصول لسوق العمل، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة، وتطوير البرامج والمقررات والخطط الدراسية.