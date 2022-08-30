أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلة بالمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، مبادرة لدعم فرص التعليم للفئات المستحقة من مستفيدي الجمعيات الخيرية التي تمكنهم من التعليم وتغطية نفقات دراستهم الجامعية، وزيادة فرصهم في الانخراط بسوق العمل، وذلك بإتاحة فرص التبرع عبر منصة “إحسان”.

منح الجامعة السعودية الإلكترونية

وبدأت الجامعة السعودية الإلكترونية وكأول جامعة سعودية تقدم مبادرات تعليمية في التعليم الجامعي في تقديم المنح الدراسية في تسعة تخصصات علمية مع بداية العام الدراسي الحالي 1444هـ ليلتحق المستفيدين منها في صفوف الفصل الدراسي الأول.

خدمات ومبادرات نوعية

وتسعى الجامعة إلى القيام بدورها كمؤسسة تعليمية حكومية في تقديم خدمات ومبادرات عبر فروعها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة لتسهم في النهوض بالمجتمع، وتحسن كفاءة العمل الخيري، وتعزز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، إضافة إلى تعزيز الموثوقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات للفئات المستحقة.