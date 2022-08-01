نجح منتخب الجزائر في الوصول لنصف نهائي كأس العرب لـ الشباب، وذلك بعد إقصاء جاره التونسي بهدف دون رد في مباراة دور الثمانية.

وكان اللاعب حاجي عفاري تمكن من إحراز الهدف الأول لمنتخب محاربي الصحراء في الشوط الأول.

محاربو الصحراء يعبرون للمربع الذهبي:

وخلال الشوط الثاني، حافظ منتخب محاربي الصحراء على تقدمه ليتأهل إلى دور الأربعة في البطولة ملتحقًا بمنتخبات السعودية ومصر وفلسطين.

وسيواجه منتخب الجزائر نظيره المصري في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني.