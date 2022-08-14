أجبر الجفاف فرنسا على توديع صناعة نوع من أنواع الجبن عمرها 2000 عام، حيث ذكرت صحيفة New York Post أن إنتاج جبن ساليرز Salers قد توقف بسبب الجفاف الطويل في الصيف.

وقال التقرير: فترة الجفاف الممتدة جنبًا إلى جنب مع موجات الحرارة غير المسبوقة في أوروبا هذا الصيف، تسببت في ندرة العشب الذي تأكله الأبقار التي يتم استخدام حليبها في صنع الجبن الشهي.

ما هو جبن ساليرز؟

جبن ساليرز هو جبن بقري شبه صلب غير مبستر، يتم تصنيعه في فرنسا في منطقة تحمل نفس الاسم، وظل إنتاجه مستمرًا منذ 2000 عام، وهو أيضًا يحمل ختم AOC الفرنسي والذي يعني أن الاسم يخضع للمنطقة الجغرافية التي تشتهر بصناعته.

ويُعد توقف إنتاج الجبن الشهير ضحية من ضحايا الجفاف الصيفي في فرنسا، فأحد أهم القواعد الصارمة لإنتاجه هو أن الأبقار يجب أن تتغذى على 75% على الأقل من عشب المراعي الجبلية، لكن درجات الحرارة الحارقة تسببت في تيبس وجفاف العشب، وهو ما أدى إلى يأس معظم المزارعين البالغ عددهم 76 مزارعًا الذين يذهب حليبهم إلى إنتاج السالرز.

وقال أحد المزارعين لمحطة الإذاعة الفرنسية France Bleu: لم يتبق شيء للأكل، العشب جاف جدًا بحيث يبدو في بعض الأماكن مثل الرماد أو الغبار.

وتم اتخاذ القرار بوقف إنتاج الجبن مؤقتًا على أمل أن تهطل الأمطار في سبتمبر، علمًا بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف إنتاج جبن السالرز تمامًا.

الجفاف في فرنسا

وتعاني فرنسا من أسوأ موجة جفاف تشهدها على الإطلاق حيث تركت بعض القرى في الجنوب بدون مياه شرب آمنة، كما من المتوقع أن ينخفض ​​محصول الذرة بنسبة 18.5% هذا العام، وقال المزارعون إن محاصيل الحبوب والفواكه والخضراوات الأخرى في خطر أيضًا.