أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بضوابط وشروط استيراد المركبات والرسوم الجمركية عليها.

ضوابط وشروط:

وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن أقل سنة صنع يسمح بدخولها 2017 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

منع استيراد بعض المركبات:

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في وقت سابق: إنه يمنع استيراد المركبات التي سبق وتعرضت لحوادث غرق أو حرِيق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه.

ولفتت الجمارك ردًّا على استفسار في هذا الشأن على موقع تويتر، إلى أنه عادة يُختَم على استمارات تلك النوعية من المركبات بعبارة (salvage) أو ما يرادفها من العبارات بلغة أخرى.