قام الرياضيون والجماهير بدعم نجم نادي النصر السابق، خالد الزيلعي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد تعرضه لوعكة صحية.

معاناة خالد الزيلعي مع المرض

وسبق أن أعلن خالد الزيلعي عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، ولاقى دعمًا كبيرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تدعم الزيلعي

وأعلن الإعلامي علي العنزي عن تعرض النجم النصراوي السابق لوعكة صحية، وقال: “خالد الزيلعي في العناية المركزة لا تحرمونه دعواتكم.. اسال الله العظيم أن يلطف بحاله وأن يرد إليه صحته وعافيته يا رب”.

وتفاعل الوسط الرياضي مع نبأ تواجد الزيلعي في المستشفى، وأصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال الإعلامي وليد الزهراني: “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي خالد الزيلعي ويشفي جميع مرضى المسلمين”.

وكتب خالد بن عبدالعزيز: “اللهم يامن تعيد للمريض عافيته عافه وكُن معه يا رحيم.. دعواتكم لـ الزيلعي، بالعناية المركزة ووضعه الصحي حرج”، وقالت أمال: “اسال الله رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه لا تنسونه من دعائكم”.

وعلق عبدالله الثقيل قائلًا: “يا رب انك تلطف بحال خالد الزيلعي وتشفيه وتعافيه وتقومه بالسلامة يا رب يا كريم .. ادعوا لأخيكم الله يقبل منكم ويجزاكم كل خير”، وكتب فهد المشيقح: “يا رب اشفه وعافه”.