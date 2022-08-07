حرصت جماهير منتخبي مصر والسعودية على الحضور إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها دعمًا للمنتخبين في نهائي كأس العرب للشباب الذي ينطلق بعد أقل من ساعة من الآن.

وتوافدت الجماهير بكثافة على ملعب المباراة للحضور إلى النهائي، حيث تواجد المنتخب السعودي في النهائي بعد إقصائه لمنتخب فلسطين، بينما تأهل منتخب مصر للنهائي بعد الفوز على منتخب الجزائر في دور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والسعودية

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة، بينما تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، كما تنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 والقناة الرابعة العراقية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب السعودي نهائيين متتاليين في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وكانت البداية في أول نسختين في عامي 1983 و1985.

وتمكن الأخضر من التأهل إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب في النسختين الرابعة والخامسة في 2011 و2012، ونجح في الوصول إلى نهائي 2022، بعد فوزه بلقب النسخة الماضية.