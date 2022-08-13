تواصل المديرية العامة لـ الجوازات جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، عبر إنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

الجوازات تسخّر إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة. pic.twitter.com/BsyULgSa9F — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 12, 2022

وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

خدمة ضيوف الرحمن:

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا بدء من شهر محرم من العام القادم 1444هـ الموافق 30/ 7/ 2022م، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

خيارات متنوعة:

ويتيح اعتمرنا عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

اشتراطات:

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصحيح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.