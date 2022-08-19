أكد المتحدث الرسمي لمديرية الجوازات، النقيب ناصر العتيبي أنه يشترط على المواطن عند سفره أن تكون المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر لبقية الدول.

#نشرة_الظهيرة | النقيب ناصر العتيبي: يشترط على المواطن عند سفره أن تكون المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر لبقية الدول. #قناة_السعودية pic.twitter.com/sNLP0aEaWg — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) August 19, 2022

جهود مضاعفة:

وأضاف العتيبي في تصريحات إلى قناة السعودية، أن الداخلية تبذل جهودًا مضاعفة للحفاظ على أمن المواطن والمقيم على حد سواء، وتم تطبيق قرار إلغاء اشتراط حصول المواطن على بوليصة التأمين الخاصة بفيروس كورونا.

رسالة للمواطنين:

ووجه متحدث الجوازات رسالة إلى المواطنين، وقال: يجب المحافظة على جوازات السفر من التلف والفقدان ووضعها في أماكن مخصصة وآمنة وعدم إهمال هذه الوثائق أو استعمالها بشكل غير محدود مع تسجيل بياناتهم لدى السفارات وحمل صورة على الهاتف المحمول أثناء التنقل”.