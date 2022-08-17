أكدت المديرية العامة للجوازات، ضرورة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر، ما يساهم في حماية المواطن الآخرين.

وقالت الجوازات في إنفوجراف صادر عنها: “الإبلاغ عن فقدان جواز السفر يحميك ويمنع غيرك من الاستفادة منه.. لتسعد بسفرك اهتم بجوازك”.

وكانت المديرية العامة للجوازات نصحت في وقت سابق، بأهمية محافظة المواطنين على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

وقالت الجوازات إن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً.