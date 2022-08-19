كشف رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية وأستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 عامًا.

حالة #مدار_22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 سنة‼️ بل وفاقت في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُون في كتب التاريخ خلال القرنين الأخيرين عن أمطار صيفية‼️ .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/0PqqTJgmtR — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) August 19, 2022

ونشر المسند، مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، يرصد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وهي وسط أمطار وبروق ورعد.

تحطيم أرقام السجلات المناخية:

وقال في تغريدته: “حالة مدار 22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 سنة”.

وأضاف أن الحالة المطرية فاقت أيضًا في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُون في كتب التاريخ خلال القرنين الأخيرين عن أمطار صيفية.

توثيق الموجات المطرية المدارية:

وكان قد تقرر إطلاق اسم مدار 22 على الحالة المطرية الصيفية النادرة التي تعيشها المملكة؛ لما لها من مدلول مهم.

وقال المسند في وقت سابق: إن جمعية الطقس والمناخ السعودية ممثلة في لجنة تسميات أقرت الاسم لتوثيق الموجات المطرية المدارية الممتدة زمنيًّا، والتي بدأت أواخر يوليو وتستمر في أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن نطاقها يشمل معظم السعودية ودول الخليج واليمن وغربي إيران.

سبب تسمية مدار 22:

وتابع أن مدلول التوثيق بهذا الاسم يأتي من كلمة مدار وهي اختصار للمنخفضات المدارية الناشئة عن النشاط الموسمي غير الاعتيادي لحركة الرياح في المحيط الهندي بما يسمي رياح المونسون.

أما دلالة الرقم (22) فهو صيف هذا العام 2022م، ولفت إلى أن الهدف من التسمية هو توثيق الحالة المناخية النادرة زمنيًّا ومكانيًّا وبهذه الاستمرارية.