توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تنشط الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة خلال نهاية الأسبوع الجاري قد تمتد إلى الدول المجاورة.

توقعات الحالة المطرية الصيفية

وقال الحصيني : بالتزامن مع بداية سهيل متوقع إن شاء الله – أن تخف الحالة الممطرة الصيفية من ناحية غزارة الأمطار.

لكن من نهاية هذا الأسبوع متوقع أن تنشط الحالة بغزارة مرة أخرى على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى احتمال أن تمتد نواحي أجزاء من وسط المملكة وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول تدريجيًا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.