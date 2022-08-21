أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الخامسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

كمية القمح المستلمة

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (60.953.812) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (34.489) وذلك لعدد (104) مزارعين، حيث إن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (493.310) أطنان لعدد (1694) مزارعاً.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.