ضربات موجعة يوجهها رجال مكافحة المخدرات لشبكات التهريب التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

ففي مهمة أمنية وضربة استباقية قوية لمهربي المخدرات، ضبط رجال مكافحة المخدرات في المملكة نحو (٤٧) مليون قرص إمفيتامين وتم القبض على مستقبليها بالميناء الجاف في منطقة الرياض، وهم (٨) أشخاص، ستة منهم من الجنسية السورية واثنان من الجنسية الباكستانية.

المخدرات في الطحين

وتسعى الشبكات الإجرامية بشكل حثيث لتهريب المخدرات إلى المملكة، حيث أخفيت الشحنة في حاويات للطحين، ولكن يقظة رجال الأمن بمكافحة المخدرات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك كشفت عن محاولاتهم اليائسة وكانت لهم بالمرصاد. ويعتبر سعي شبكات تهريب المخدرات إلى استهداف المملكة بكميات كبيرة دليل قاطع على استهداف شبابها وأمنها بالمخدرات.

الرهان على وعي المجتمع

وتراهن الجهات الأمنية على وعي المجتمع في الإبلاغ عن أي عمليات تهريب أو ترويج تستهدف المجتمع ومقدراته.

كما أن وزارة الداخلية والجهات المعنية مستمرة في مهامها للتصدي لمحاولات استهداف المملكة بهذه السموم، وتكثيف الجهود لمنع نشاطات التهريب كافة، عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أو استقبال وترويج المخدرات داخل المملكة والقبض على كل من يتورط في ذلك لنيل جزائه العادل.

الضربات الاستباقية

وهذه العملية تأتي في سياق الجهود الأمنية، لاستباق مخططات العصابات التي تنشط في إنتاج أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون)، واستهداف المملكة بها.

كما نجحت الداخلية في القبض على مستقبلي الشحنة، وهم (٦) مقيمين من الجنسية السورية و(٢) من الجنسية الباكستانية وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.