أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي، أمس الثلاثاء، وفاة 157 طفلاً على الأقل بالحصبة، لافتة إلى زيادة عدد الإصابات المبلغ عنها خلال أسبوعين لأكثر من ألفي حالة.

وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانغوا، إنه اعتباراً من 15 أغسطس، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 إصابة و157 حالة وفاة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: “الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التلقيح، وستنفق أموالاً من صندوق الكوارث الوطني للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، وستطلب أيضاً من الزعماء القبليين والدينيين أن يقدموا الدعم في تشجيع السكان على تلقيح أطفالهم ضد هذا المرض”.

وفي وقت سابق؛ أرجعت السلطات في زيمبابوي تفشي مرض الحصبة إلى التجمعات الدينية.

أعراض الحصبة



بعد فترة الحضانة تبدأ أعراض المرض بالظهور وتتراوح مابين ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة مئوية أو أكثر ولمدة 3-4 أيام مع رشح شديد وسعال جاف واحمرار في العينين.

ويبدأ ظهور طفح جلدي عبارة عن بقع حمراء تنتشر على الوجه ثم تمتد إلى الرقبة والأطراف العلوية من الجسم ثم الجذع وباقي الجسم تستمر حتى اليوم السابع ثم تبدأ هذه الأعراض بالتلاشي تدريجياً.

معظم المصابين بالحصبة يتماثلون للشفاء التام ويكتسبون مناعة ضد الفيروس المسبب للمرض بإذن الله.

كما يعاني بعض الأشخاص المصابين بالحصبة من تطور المضاعفات مثل الإصابة بالتهاب في الأذن الوسطى، التهاب في القصبة الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

تحذير من تفشي الحصبة في أفريقيا

وفي أبريل الماضي حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إفريقيا تواجه ارتفاعًا في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وأشار مكتب إفريقيا في المنظمة، إلى إن القارة تعاني بشكل خاص تزايد أعداد المصابين بالحصبة، إذ سجل الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 400 % في أعداد المرضى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب التأخر في تلقي اللقاح.